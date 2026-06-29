Costa Rica : la demande de remise en liberté du Réunionnais emprisonné, refusée

Le 2 juin 2026, Mathieu Laï Hok Tim, Réunionnais incarcéré au Cota Rica depuis octobre 2025, voyait son placement en détention prolongé de quatre mois. Alors que son avocate a fait appel de la décision, ce jeudi 25 juin 2026, la libération lui fut refusée. Une mauvaise nouvelle pour la mère de l'homme de 44 ans et père de deux enfants. Il est accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. Ses proches demandent son extradition vers la France (Photo : DR)

"C'est une très mauvaise nouvelle", confie Éliane, sa mère, à Imaz Press. "Je vous laisse imaginer ma détresse mais surtout celle de mon fils", dit-elle, désemparée.

Elle ajoute, "son avocate m'a dit être furieuse, mais elle ne fait pas le poids dans ce pays".

- Les proches de Mathieu Laï Hok Kim demandent son extradition -

"Pendant ce temps, le consul se fait tout petit, comme les autorités françaises", se désole Éliane.

Interrogé le 12 juin, le Quai d'Orsay a assuré que "le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères suit avec attention la situation de notre compatriote Mathieu Laï Hok Tim, placé en détention provisoire au Costa Rica, depuis le jour où cette dernière lui a été signalée".

Le Ministère précise que l'"ambassade de France au Costa Rica exerce la protection consulaire à son égard". Il ajoute : "trois visites consulaires ont eu lieu depuis son placement en détention" en octobre 2025.

L'ambassade "est en contact régulier par téléphone avec notre ressortissant, sa famille, ses proches ainsi que ses avocats", nous disait-on.

Ce que souhaite la famille, que l'État français exerce ses obligations envers ses ressortissants détenus à l'étranger afin que le Réunionnais puisse revenir en France, être soigné correctement et défendu dignement.

- Le Réunionnais emprisonné au Costa Rica depuis octobre 2025 -

Comme nous vous l'expliquions le 6 juin, fin 2024, Mathieu Laï Hok Tim, sa compagne et leur petit garçon de 5 ans sont partis s'installer au Costa Rica pour "changer de vie", a expliqué sa mère, Éliane, à Imaz Press. À 44 ans, il avait comme projet d'acheter une propriété et d'y construire une table d'hôte.

"Il achète la propriété où sera construite la table d'hôte et met tous les papiers au nom de sa femme avec qui il est marié depuis 2019" nous a raconté Éliane.

Selon elle, c'est à partir de ce moment que la situation se dégrade. La jeune femme porte plainte pour violences conjugales, détaille la mère de Mathieu Laï Hok Tim.

Depuis, il est emprisonné dans des conditions très difficiles. "Il est incarcéré avec 60 personnes dans une cellule conçue pour 40 personnes" note Éliane. "Il a pour codétenus des narcotrafiquants, des criminels" dit encore la mère de Mathieu Laï Hok Tim. "Il est terrorisé en permanence, d'autant qu'il ne parle pas un mot d'Espagnol" ajoutait-t-elle.

De plus, "à 15.000 kilomètres de son île et à des milliers de kilomètres de ses deux enfants, dès l'interpellation, les conditions légales élémentaires n'ont pas été respectées, ses droits ne lui ont pas été lus dans une langue qu'il comprend, et aucune explication claire des charges retenues contre lui ne lui a été fournie".

Au Costa Rica, le chef d'inculpation de violences conjugales constitue un crime grave, passible d'une lourde peine d'emprisonnement ferme.

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