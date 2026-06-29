À retenir ce soir : Tour Voile, Mpox, périscolaire à Sainte-Marie, procès pour djihadisme et viols incestueux

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 29 juin 2026 : - Tour Voile 2026 : La Réunion s'élance sur la première grande étape vers Saint-Malo - Mpox : 20 cas recensés à La Réunion, les voyageurs appelés à la vigilance à l'approche des vacances - Sainte-Marie : une tarification du périscolaire harmonisée à partir de la rentrée - Djihadisme : le procès d'Anthony M., parti de La Réunion pour la Syrie en 2014, s'ouvre ce lundi - "Ma fille ne se remettra jamais" : une mère dénonce les lenteurs de la justice à La Réunion après sa plainte pour viols incestueux

Après un début de Tour Voile mouvementé, aboutissant à une victoire de manche à Cherbourg-en-Cotentin, l'équipage La Réunion a pris ce dimanche 28 juin 2026, le départ de la première étape offshore de cette 47ème édition. Un parcours de 226 milles nautiques attend les neuf équipages en lice, entre Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Malo, avec un passage par Needles Fairway, au large de la pointe occidentale de l'île de Wight.

20 cas de Mpox ont été recensés à La Réunion depuis le début de l'année 2026, dont 15 cas importés. À l'approche des vacances scolaires et de l'augmentation des déplacements dans la zone océan Indien, l'Agence Régionale de Santé (ARS), appelle les voyageurs à renforcer leur vigilance, particulièrement les personnes susceptibles d'avoir de nouveaux partenaires sexuels au cours de leur voyage. Ces derniers doivent s'informer sur les possibilités de se faire vacciner avant le départ et adopter les mesures de prévention pendant et après leur séjour.

À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la ville de Sainte-Marie revoit l'organisation de ses accueils périscolaires et met en place une nouvelle politique tarifaire. La commune souhaite en effet harmoniser les services sur l'ensemble de la commune et alléger les dépenses des familles dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie. Un investissement à hauteur de 1 million d'euros.

Ce lundi 29 juin 2026, s'ouvre devant la Cour d'assise spéciale de Paris, le procès de quatre personne ayant présumément œuvré dans une filière djihadiste. Parmi eux, Anthony M., parti de La Réunion pour la Syrie en 2014. L'homme avait été arrêté en Turquie avant d'être extradé. Le procès doit durer jusqu'au 7 juillet. Ils encourent jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

Une mère, dont la fille accuse son beau-père de viols incestueux commis durant plusieurs années, dénonce la lenteur de la prise en charge judiciaire et les conséquences psychologiques de cette attente. L'association Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi (EPA), qui accompagne la famille depuis le dépôt de plainte, estime que cette affaire illustre les défaillances du traitement des violences sexuelles faites aux enfants.