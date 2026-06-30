À la une de ce mardi : école Sainte-Marguerite, Réunionnais emprisonné, pesticides, fusillade en Allemagne, Rencontres de l’eau et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 juin 2026 : - École Sainte-Marguerite : le parquet ordonne le classement sans suite des 11 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs - Costa Rica : la demande de remise en liberté du Réunionnais emprisonné, refusée - Loi d'urgence agricole : le Sénat ouvre la voie à la réintroduction de pesticides interdits - Fusillade en Allemagne : six morts, la police évoque une "tragédie familale" - Les Rencontres de l’eau : deux journées pour réfléchir à l’avenir de la ressource à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mardi calme (Photo www.imazpress.com)

Le parquet de Saint-Denis a indiqué à Imaz Press ce vendredi 26 juin 2026 avoir ordonné "le classement sans suite" de plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs déposées par des parents de l' école primaire privée Sainte-Marguerite (Saint-Benoît). Les procédures avaient été engagés par les plaignants à l'encontre d'un homme employé par l'école en tant que jardinier. L'affaire avait été révélée en novembre 2025

Emprisonné depuis octobre 2025, le Réunionnais Mathieu Laï Hok Tim devra encore rester en prison. Sa demande de remise en liberté a été rejetée par des magistrats du Costa Rica. Une mauvaise nouvelle pour la mère de l'homme de 44 ans et père de deux enfants, accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. Ses proches demandent son extradition vers la France

Le Sénat a voté dans la nuit de lundi à mardi pour insérer dans le projet de loi d'urgence agricole une mesure décriée permettant la réintroduction de pesticides interdits, un irritant majeur pour le gouvernement, inquiet pour le sort de son texte un an après la fronde contre la loi Duplomb.

Une fusillade lundi après-midi à Stade, dans le nord de l'Allemagne, a fait six morts adultes et un blessé, a annoncé un porte-parole de la police locale à l'AFP, évoquant une "tragédie familiale au sens large" du terme, après l'arrestation du tireur.

L’Office de l’eau Réunion et le Département organisent les 30 juin et 2 juillet 2026 une nouvelle édition des Rencontres de l’eau. Au cœur des échanges : la place du citoyen, les politiques publiques et les solutions à mettre en œuvre pour préserver une ressource de plus en plus fragilisée.

Pour ce mardi 30 juin 2026, Matante Rosina voit une journée démarre avec quelques faibles averses dans l'est au lever du jour, alors que le reste de l'île profite d'un beau temps. Dans l'après midi des nuages les plus épais couvrent le ciel coté nord-ouest.