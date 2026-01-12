Cour d'appel de Saint-Denis : 26 magistrats et 29 greffiers supplémentaires pour La Réunion d'ici 2027

À l’occasion des rentrées solennelles des juridictions, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait un point sur les effectifs supplémentaires affectés au sein des 36 cours d’appel et des 164 tribunaux judiciaires de France. Ainsi, ce seront 26 magistrats et 29 greffiers supplémentaires qui seront attribués à la Cour d'appel de Saint-Denis d'ici 2027 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ces renforts ont fait l’objet de lettres d’objectifs stratégiques, envoyées par le garde des Sceaux à chaque chef de cour le 15 octobre 2025, afin de renforcer le pilotage et les performances de chacune des cours et juridictions.

Ainsi, au 1er décembre 2025, les renforts pérennes suivants sont arrivés en juridictions :

- Magistrats : arrivée effective en juridiction de 489 magistrats supplémentaires (60% de l’objectif de recrutement fixé d’ici fin 2027 atteint en incluant les magistrats en formation, chiffre qui sera porté à 80% avec l’arrivée en formation de la promotion 2026 de l’ENM) ;

- Greffiers : arrivée effective en juridiction de 571 greffiers supplémentaires (plus de 50 % de l’objectif de recrutement fixé d’ici fin 2027 atteint avec les greffiers en formation) ;

- Attachés de justice : recrutement de 1.100 attachés de justice, soit un doublement des effectifs en 3 ans (100% de l’objectif de recrutement fixé par la Loi d’orientation pour la Justice (LOPJ) atteint) ;

- Agents contractuels : 2.000 agents contractuels recrutés depuis 2020 dans le cadre de la justice de proximité.

Cet investissement dans la Justice, se traduit par "une hausse continue du nombre de personnels de justice, se poursuit, avec un nombre record de futurs magistrats et greffiers en formation au sein de l’École nationale de la magistrature (ENM) et de l’École nationale des greffes (ENG)", indique le ministère de la Justice. 1.202 auditeurs de justice actuellement en formation initiale et 833 greffiers stagiaires en cours de formation.

La loi d’orientation et de programmation 2023-2027 du ministère de la Justice (LOPJ) prévoit le recrutement de 1.500 magistrats, 1.800 greffiers et 1.100 attachés de justice sur la période 2023-2027.



