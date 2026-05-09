Douze personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année, dont 6 en avril

Les chiffres sont inquiétants. Sur les douze personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes réunionnaises, six sont mortes en avril 2026, contre 2 à la même période l'année dernière. Parmi les victimes de 99 accidents de la route depuis le mois de janvier, majoritairement des piétons, 126 personnes ont été blessées. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La préfecture juge la situation préoccupante : "Il est urgent d'agir en modifiant nos comportements sur les routes ! Les forces de l'ordre et les services de l’État sont d'ores et déjà mobilisés pour renforcer les contrôles et multiplier les actions de sensibilisation".

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a annoncé ce mardi 28 avril 2026 qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. L'annonce a été faite alors que l'Etat veut renforcer les mesures autour de la sécurité routière, 42 personnes ayant perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025.

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