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Douze personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année, dont 6 en avril

  • Publié le 9 mai 2026 à 19:48
  • Actualisé le 9 mai 2026 à 19:56
sécurité routière

Les chiffres sont inquiétants. Sur les douze personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes réunionnaises, six sont mortes en avril 2026, contre 2 à la même période l'année dernière. Parmi les victimes de 99 accidents de la route depuis le mois de janvier, majoritairement des piétons, 126 personnes ont été blessées. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La préfecture juge la situation préoccupante : "Il est urgent d'agir en modifiant nos comportements sur les routes ! Les forces de l'ordre et les services de l’État sont d'ores et déjà mobilisés pour renforcer les contrôles et multiplier les actions de sensibilisation".

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a annoncé ce mardi 28 avril 2026 qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. L'annonce a été faite alors que l'Etat veut renforcer les mesures autour de la sécurité routière, 42 personnes ayant perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025.

ee/www.imazpress.com/[email protected]

Sécurité routière, Piéton, Faits-divers

guest
2 Commentaires
bob mallet
bob mallet
1 heure

les gens ne savent pas conduire :tel au volant ,pas de distance de securité,colle au cul , roule trop vite je suis en velo ça fait peur ,que fait la police?

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Missouk
Missouk
52 minutes

La police ne peut pas être partout! Le problème essentiel c'est la baisse globale du civisme !

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