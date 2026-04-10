Un homme se fait passer pour un agent EDF et arnaque des clients, un appel à témoins lancé

Depuis le 27 décembre 2020, un homme se fait passer pour un agent EDF et escroque des particuliers sur l'ensemble de l'île. La gendarmerie lance ce vendredi 10 avril 2026 un appel à témoins et recherche les potentielles victimes de ce dernier. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Un homme se présentant comme "agent, sous-traitant ou affilié à EDF" a proposé ses services à des particuliers ou des entreprises pour réaliser des travaux de raccordements de réseau électrique et/ou de poses de compteurs. Il propose également ses services pour effectuer la demande de consuel. Mais celui-ci, après avoir obtenu un acompte, ne réalise pas les travaux ou ne les termine pas", détaille la gendarmerie.

Si vous avez des informations, contactez la brigade de Saint-Joseph au 02.62.56.50.12 ou adressez un mail à [email protected]