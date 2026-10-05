Arnaques en ligne : une nouvelle campagne anti-fraude lancée dans les Outre-mer

Après la diffusion de la campagne Stop Arnaques en juin 2025, l'Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) et l'Institut d’émission d’outre-mer (Ieom) poursuivent leur mission de prévention et lutte contre les arnaques et fraudes bancaires, et lancent une nouvelle campagne de communication à destination des citoyens ultramarins. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette opération, qui fait suite à celle de l'année dernière, vise à sensibiliser les publics sur les bonnes habitudes à adopter pour lutter contre la fraude.

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Chaque jour, les escrocs utilisent de nouvelles méthodes pour voler votre argent et vos données. "Dans votre quotidien, il est essentiel de rester vigilant pour éviter de tomber dans leurs pièges", assurent l'Iedom et l'Ieom. Appels téléphoniques, SMS, e-mails, réseaux sociaux, tous les canaux sont utilisés pour tenter de vous arnaquer.

L’Iedom et l’Ieom proposent donc quatre conseils pour éviter de se faire avoir :

• Surveillez votre compte bancaire comme le lait sur le feu : une transaction inconnue peut passer inaperçue si vous ne regardez pas vos comptes pendant plusieurs jours. Alors, pour repérer toute opération frauduleuse, il est essentiel de vérifier son compte en banque régulièrement.

• Tournez 7 fois votre doigt avant de cliquer sur un lien : les liens frauduleux se multiplient dans les mails et les SMS, usurpant l'identité de votre banque ou d'acteurs de confiance. Alors, ne cliquez surtout pas sur un lien reçu et connectez-vous directement au site officiel.

• Ne criez pas vos infos persos sur tous les toits : des escrocs se font passer pour votre conseiller bancaire et tentent d’obtenir vos informations sensibles en prétextant une opération suspecte à bloquer. Alors, ne communiquez jamais vos données bancaires, à personne, protégez-les.

• Méfiez-vous des placements aux gains mirobolants, c’est trop beau pour être vrai : De nombreux sites internet et publications sur les réseaux sociaux font miroiter des investissements aux rendements particulièrement élevés. Ces escrocs promettent des gains hors du commun en prétextant être des experts du domaine. Alors, ne faites pas confiance aux personnes qui vous promettent des rendements étonnamment élevés.

"Si vous avez le moindre doute face à une situation inhabituelle, contactez votre banque !", conseillent enfin les deux instituts.

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