Escroqueries sur internet : attention aux arnaques en ligne

Attention aux arnaques et escroqueries en ligne. Après un fait récent porté à la connaissance de la gendarmerie de La Réunion, les forces de l'ordre rappelle les dangers en ligne. "La priorité des escrocs est votre argent", alerte la gendarmerie. Des méfaits qui, si vous êtes victimes, peuvent occasionner des préjudices de plusieurs milliers d’euros (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les escroqueries en ligne peuvent prendre plusieurs formes mais leur but est toujours le même : vous extorquer des informations et de l'argent.

Mots de passe, données personnelles, coordonnées bancaires, accès à vos comptes en ligne... Même si vous pensez être un cas isolé, n'oubliez pas qu'un cybercriminel peut toucher des milliers de personnes par jour.

- Comment identifier une arnaque en ligne ? -

Les sujets des arnaques en ligne se renouvellent régulièrement, mais le fonctionnement reste souvent le même : vous recevez une fausse information et vous êtes invité à cliquer sur un lien pour corriger une situation qui n'existe pas.

Les exemples sont nombreux :

- Vous recevez un courriel ou un SMS provenant d'un expéditeur ou d'un organisme de confiance, vous invitant à cliquer sur un lien pour mettre à jour votre compte, toucher une somme ou affranchir un colis.

- Lors de votre navigation, vous découvrez un juteux filon pour investir simplement dans une crypto-monnaie (bitcoin, ethereum).

- Quelqu’un vous contacte par téléphone ou par SMS pour vous proposer une formation grâce à vos droits et on vous accompagne dans la création de votre compte.

- Un courriel vous indique qu'on a piraté votre webcam, enregistré votre historique de navigation sur des sites pornographiques et, bien entendu, recueilli la liste de tous vos codes et contacts.

Vous pouvez consulter la liste noire des sites ou entités non autorisés, tenue et mise à jour par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'autorité des marchés financiers (AMF).

- Ayez les bons réflexes face aux arnaques en ligne -

- Ne cliquez pas sur les liens suspects,

- Vérifiez l'adresse de l'expéditeur : contactez-le par un autre canal ou regardez l'adresse d'expédition. Un organisme officiel aura presque systématiquement une adresse de type "[email protected]".

- Ne répondez jamais à un courriel suspect ou à du chantage, ne montrez pas à l'expéditeur que vous êtes réceptif au message et ne payez pas de demande de rançon.

- Changez vos mots de passe régulièrement, évitez d'avoir le même mot de passe pour chaque compte pour empêcher les contaminations en chaîne et si possible, activez l'authentification à double facteur.

- Faites des captures d'écran et signalez le courriel ou le SMS sur le site Signal-spam.

Rappel important, les organismes financiers ou les services de l’État :

- ne contactent jamais les usagers via une messagerie privée pour des démarches administratives,

- ne demandent jamais de paiement, de code ou de données personnelles en ligne, par SMS ou par téléphone.

Renseignez-vous : (https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/.../arnaques...).

- Que faire si vous êtes victime ?

Vous êtes victime d’une arnaque par internet ? Je dépose une plainte en ligne sur la plateforme dédiée (THESEE : https://www.service-public.gouv.fr/parti.../vosdroits/N31138)

Un doute ? Contactez votre brigade ou composez le 17. Vous pouvez télécharger l’application "MA SÉCURITÉ" pour retrouver tous nos conseils.

