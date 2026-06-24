Le Port : un homme cagoulé et armé entre chez sa victime, un coup de feu tiré, aucun blessé

Dans la nuit de ce mardi 23 au mercredi 24 juin 2026 un coup de feu a été tiré rue Léo Lagrange dans la commune du Port. Selon nos informations, un homme, cagoulé, s'est présenté au domicile de la victime avec fusil. Si la personne a réussi à le désarmer, lors de l'altercation, un coup de feu est parti, ne faisant aucun blessé. Le mis en cause a pris la fuite. (Photo photo sly/www.imazpress.com)