Le Port : 15 personnes contrôlées et 2 verbalisées lors d'une opération anti-stupéfiants

Une opération de lutte contre les stupéfiants a été menée ce vendredi 20 février 2026 après-midi, dans le secteur de Ti Carré, au Port. Au total, 17 effectifs de la Police nationale étaient mobilisés, appuyés par trois agents de la police municipale et par "Sako", un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants. Selon la Police nationale de La Réunion, 15 personnes ont été contrôlées au cours de cette opération. Deux amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour usage de produits stupéfiants. (Photo Police de La Réunion)

Dans une publication Facebook, à l’issue de l’intervention, les forces de l’ordre rappellent leur détermination : "La Police Nationale sera toujours présente face au trafic de stupéfiants".