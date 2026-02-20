À la une de ce samedi : coup de fusil au Port, tempête Horacio, perpétuité pour Bomela, eau en bouteille, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 février 2026 : - Le Port : un homme de 25 ans blessé par un tir de fusil, une personne interpellée - Horacio : la tempête devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense d'ici lundi, pas impact attendu à La Réunion - Tuerie de la Possession : la réclusion à perpétuité pour Abraham Bomela qui "ne regrette rien" - Fortes chaleurs : La Réunion consomme plus d'eau en bouteilles, la chaîne de production s'adapte - La rétro de la semaine : procès de la tuerie de la Possession, volcan interdit, Abraham Bomela, procès et Cour d'assises - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses attendues dans l'ouest l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Ce vendredi 20 février 2026, vers 22h30, un homme de 25 ans a été blessé par un tir de fusil au Port, rue Amilcar Cabral. La victime présente des blessures au visage, à la gorge et au thorax. Transporté au CHU Nord, le pronostic de la victime était premièrement engagé mais d'après nos informations, il ne le serait plus à cette heure. L'auteur présumé a été interpellé par les officiers de la Brigade anti-criminalité (BAC). Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits.

À 4 heures ce samedi 21 février 2026, la tempête tropicale modérée Horacio évoluait vers l'ouest sur le centre du bassin, loin des terres habitées. Elle se situe actuellement à plus de 2.000 km à l'est-nord-est de La Réunion. Selon Météo France, "le système devrait continuer à s'intensifier au cours des prochains jours et pourrait notamment atteindre le stade de cyclone tropical intense d'ici lundi". Aucune influence attendue de ce système les prochains jours pour La Réunion.

Ce vendredi 20 février 2026, a Cour d'assises de Saint-Denis a condamné Abraham Bomela à la réclusion à perpétuité, avec une peine de sureté de 25 ans, pour deux assassinats, dont celui de sa cousine de 5 ans, le meurtre de sa mère et plusieurs tentatives d'assassinats. Tout au long du procès l'accusé a froidement répété qu'il ne "regrette rien" des faits qui s'était produit le 28 octobre 2023 au matin à la Possession et qu'il recommencerai s'il fallait le refaire

En cette période d'été austral à La Réunion, il fait particulièrement chaud. Entre 30 et 33 degrés sur le littoral. De quoi donner soif à la population qui n’oublie pas l'importance de s’hydrater. À tel point que certains points de vente ont connu des "ajustements temporaires de disponibilité" indique l'entreprise Edena. Selon la société, "les conditions climatiques particulièrement chaudes et humides ont entraîné une consommation plus élevée que d’ordinaire"

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 :

• Lundi 16 février - Assises : Abraham Bomela jugé pour trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et huit tentatives d’assassinat à la Possession

• Mardi 17 février - Volcan : l'enclos toujours interdit au public, ah bon...

• Mercredi 18 février - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela affirme avoir tué pour "ne pas devenir pédophile"

• Jeudi 19 février - Assises : Abraham Bomela continue d'assumer les assassinats et affirme qu'il recommencerait "si c'était à refaire"

• Vendredi 20 février - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela souffrirait de "schizophrénie paranoïaque" et ne "regrette rien"

Ce samedi 21 février 2026, en regardant dans le fond de sa marmite, Matante Rosina voit une journée plutôt stable. La matinée reste calme, mais dans l'après-midi, des averses tombent dans l'ouest et le sud-ouest. Par moments, elles peuvent tomber un peu plus fort. Le vent souffle doucement vers Le Port et Saint-Philippe. Ailleurs, ce sont surtout les petites brises qui dominent. Les températures restent stables, et la mer ne change pas d'humeur.