Le Port : un homme de 25 ans blessé par un tir de fusil, une personne interpellée

Ce vendredi 20 février 2026, vers 22h30, un homme de 25 ans a été blessé par un tir de fusil au Port, rue Amilcar Cabral. La victime présente des blessures au visage, à la gorge et au thorax. Transporté au CHU Nord, le pronostic de la victime était premièrement engagé mais d'après nos informations, il ne le serait plus à cette heure. L'auteur présumé a été interpellé par les officiers de la police du Port et de la Brigade anti-criminalité (BAC) de la commune. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits (Photo : sly/www.imazpress.com)