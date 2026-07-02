Le Port : le tribunal administratif confirme la fermeture du bar PMU "Chez Maly" soupçonné de narcotrafic

Le mardi 30 juin 2026, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête du bar PMU Chez Maly implanté au Port, indique la préfecture ce jeudi 2 juillet. La juridiction administrative a aussi "confirmé la légalité de l’arrêté du préfet de La Réunion du 28 novembre 2025 prononçant la fermeture administrative pour quatre mois de l’établissement" note la préfecture (Photo www.imazpress.com)

Ce jugement "vient renverser l’ordonnance rendue en référé le 20 janvier 2026 qui avait temporairement suspendu l’arrêté préfectoral dans l’attente du jugement au fond", note a préfecture

Le tribunal "confirme donc la légalité de l’arrêté préfectoral pris sur le fondement des dispositions nouvelles de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025", dit encore le préfet.

Le préfet de La Réunion dit saluer "décision, "qui confirme le bien-fondé de son action dans le cadre de l’État de droit. Ce jugement confirme sa détermination à tirer pleinement parti des mesures puissantes ouvertes par la loi "narcotrafic"".

Ces mesures permettent notamment au préfet de fermer jusqu’à 6 mois un établissement soupçonné de blanchir l’argent de la drogue ou d’y organiser des trafics.

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