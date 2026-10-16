Maurice : le couvre-feu prolongé jusqu'à dimanche soir

À Maurice, le couvre-feu est maintenu pour trois nuits supplémentaires, jusqu'au dimanche 18 octobre 2026, a annoncé le bureau du Premier ministre ce vendredi. La mesure sera en vigueur chaque nuit de 22 heures à 4h30 du matin. (Photo : Défi Média)

Selon le journal l'Express Maurice, les autorités appellent la population à respecter strictement ces restrictions et à suivre les communications officielles. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, doit s'adresser à la nation ce vendredi soir, à 19h30, pour faire le point sur la situation.

Pour rappel, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre dernier, de nombreuses violences ont éclaté à l'île Maurice. Les incidents qui ont débuté à Abercrombie, à Port-Louis, se sont progressivement propagés. Plusieurs interpellations ont eu lieu.

Des débordements en marge du mouvement de mécontentement de la population, qui secoue Maurice depuis plusieurs semaines sur fond de pénurie d'eau, de violence et de hausse du coût de la vie.

En marge des heurts qui durent depuis plusieurs jours, une jeune femme, Élodie Thomas, a été blessée par un tir policier alors qu’elle rentrait du travail.

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- Les cours reprennent ce lundi -

"Après plusieurs jours de fermeture, les classes reprendront normalement ce lundi 19 octobre", annonce le ministère de l’Éducation dans un communiqué publié ce vendredi. Une reprise qui concerne les établissements publics et privés du préprimaire, du primaire et du secondaire, "ainsi que les écoles SEN et les centres d’enseignement technique et professionnel, notamment ceux de l’ITET, du MITD et du MIE", précise l'Express Maurice.

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