Meurtre de Cindy Morvan : ex-compagnon de la victime, le Réunionnais Bruno Tanjon, mis en examen pour complicité d’assassinat

Originaire de La Réunion, Bruno Tanjon, médaillé aux championnats du monde et de France en cyclisme sur piste, a été mis en examen pour complicité d'assassinat et placé en détention provisoire après le meurtre de Cindy Morvan à Calais, le 31 octobre 2025. Ex-compagnon de la victime, il était en couple avec la femme qui a tué la mère de deux enfants (Photo : DR)

Au terme de 48 heures de garde à vue dans les locaux du commissariat de Coquelles (Pas-de-Calais), Bruno Tanjon a été déféré puis mis en examen pour complicité d’assassinat et placé en détention provisoire, indique France 3 Région. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

"Les investigations menées dans ce cadre permettent de confirmer que la femme retrouvée décédée serait l’auteure du coup de feu mortel et que celle-ci avait mis en place divers dispositifs permettant de suivre et surveiller la victime. Par ailleurs, le magistrat instructeur a fait placer en garde à vue le compagnon de Cindy Morvan, également ancien compagnon de la femme soupçonnée d’être l’auteure du coup de feu. Divers éléments de procédure permettent de penser qu’il aurait pu intervenir dans l’instigation et la préparation de cet assassinat", précise le communiqué de la procureur de la République, Cécile Gressier.

- Bruno Tanjon, le point commun entre Cindy Morvan et celle qui l'a tué -

Cindy Morvan a été tué le 31 octobre 2025 à Calais par une femme se présentant à son domicile. Elle lui tire à deux reprises dessus avant de s’enfuir et de se suicider.

La victime et la femme qui l'a tuée avaient pour point commun Bruno Tanjon, ex-compagnon de la victime et actuel conjoint de l'auteure des tirs qui s’est ensuite suicidée.

Selon les éléments révélés par plusieurs médias, Bruno Tanjon avait été placé sous surveillance et interrogé une première fois peu de temps après le crime.

Selon le média local, Bruno Tanjon est dépeint comme un personnage "sulfureux", "instable" et "mythomane" par une source du monde du vélo qui souhaite rester anonyme. Il raconte que Cindy Morvan se serait confiée à lui sur des faits de "harcèlement" et de "violences".

Le juge d’instruction a donc considéré qu’il existait suffisamment de preuves pour inculper Bruno Tanjon et le considérer comme complice dans l’assassinat de Cindy Morvan.

