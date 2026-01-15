Vents forts : le sud-est en vigilance jaune à compter de 9 heures

Le vent d'est devrait être l'élément marquant de ce jeudi 15 janvier 2026 et devrait atteindre des rafales entre 80 et 90 km/h dans la région de Saint-Joseph entre le milieu de matinée et la fin d'après-midi. Le sud-est de l'île sera placé en vigilance jaune vents forts à compter de 9 heures. L'ensemble des vigilances fortes pluies ont été levées (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les passages pluvieux sur la région est restent d'actualité pour toute la journée, les périodes sans averses sont finalement assez rares mais les cumuls devraient rester dans la norme sans excès, précise Météo France.

Ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une petite averse mais elles sont beaucoup plus rares

Dans ces conditions perturbées depuis lundi, la mer reste forte dans le sud et l'est avec des vagues entre 2 mètres 50 et 3 mètres.

