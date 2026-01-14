Condamné pour corruption de mineurs, Morandini reste à l'antenne de CNews et envisage de saisir la justice européenne

Jean-Marc Morandini reste à l'antenne de CNews après la décision de la Cour de cassation qui a rendu définitive mercredi sa condamnation pour corruption de mineurs, et envisage de saisir la justice européenne, ont annoncé la chaîne et l'animateur à l'AFP.

"Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et il reste à l'antenne sur CNews", dès ce jeudi à 10h30, a indiqué la chaîne dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Considérant comme particulièrement injuste le rejet de son recours par la Cour de Cassation et rappelant qu'il n'y a jamais eu le moindre geste déplacé, ni même à fortiori la moindre agression dans ce dossier, Jean-Marc Morandini et ses conseils étudient désormais la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme", a pour sa part annoncé M. Morandini dans un communiqué distinct transmis à l'AFP.

La Cour de cassation a rendu définitive mercredi sa condamnation pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016, en n'admettant pas son pourvoi.

L'animateur de télévision de 60 ans avait été condamné le 21 mars 2025 à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende par la cour d'appel de Paris.

Celle-ci a en outre prononcé contre M. Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

En première instance, en décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné l'animateur à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans. Jean-Marc Morandini avait fait appel et vu sa peine alourdie à l'issue de son second procès.

Par ailleurs, cette figure du paysage audiovisuel français a également été condamnée en appel en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien, six mois de plus que la peine prononcée en première instance.

Dans cette autre procédure, l'animateur a aussi déposé un pourvoi en cassation qui n'a pas encore été examiné.

AFP