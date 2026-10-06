Nuit sous tension : incendie au lycée Patu de Rosemont et plusieurs feux de poubelles allumés cette nuit

Après la mobilisation lycéenne et les débordements de ce lundi 5 octobre 2026, la nuit a été particulièrement agitée dans plusieurs communes de La Réunion hier soir. Un incendie s'est déclaré au niveau du lycée Patu de Rosement à Saint-Benoît et plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Selon nos informations, une personne a été interpellée sur la ville de Saint-André (Photo : DR)

Au lycée Patu de Rosemont de Saint-Benoît, après les heurts de la journée, un début d’incendie a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

L'incendie se serait déclaré après qu'un projectile enflammé a été lancé dans l'enceinte de l'établissement. Il visait la salle des professeurs.

- De nombreux feux de poubelles allumés cette nuit -

Le Sdis de La Réunion a précisé que de nombreux départs de feu avaient eu lieu à Saint-Benoît, Saint-André et au Port. À Saint-André, dans le quartier Fayard, selon nos informations, une personne aurait été interpellée.

Selon nos informations, des violences urbaines ont également éclaté dans le secteur de Ravine Blanche à Saint-Pierre.

- Des violences qui surviennent après des heurts en marge de la mobilisation lycéenne -

Ces départs de feu interviennent quelques heures après les heurts qui ont notamment marqué les secteurs de Saint-André et Saint-Benoît lundi matin.

Vers le lycée Patu de Rosemont, des jeunes cagoulés ont allumé des feux de poubelles, jeté des galets et dégradé des biens publics.

Des véhicules appartenant à des enseignants ont notamment été dégradés par des jets de projectiles sur le parking de l’établissement et un véhicule de la gendarmerie a été visé.

Face à cette situation, la municipalité envisage de déposer plainte et de se constituer partie civile "afin que toute la lumière soit faite sur les faits et que leurs auteurs répondent pleinement de leurs actes devant la justice".

La municipalité entend demander réparation pour les dommages causés aux équipements et aux services publics.

En raison des troubles survenus ce lundi aux abords des établissements scolaires, la Ville de Saint-Benoît informe les familles que les écoles maternelle et élémentaire Les Girofles resteront fermées ce mardi 6 octobre 2026.

La municipalité tient à le rappeler : "les violences commises ne relèvent en rien d’une mobilisation lycéenne pacifique. Les individus à l’origine de ces débordements ne peuvent se prévaloir du statut de lycéens pour justifier ou masquer leurs agissements. Ce sont des actes de violence et de délinquance, qui doivent être traités comme tels".

Au total, dix-huit personnes ont été interpellées, dont trois majeurs ce lundi 5 octobre 2026 sur toute La Réunion. Les forces de l’ordre ont également fait usage de gaz lacrymogène lors de plusieurs interventions.

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