Opération "Villes Bleues" : un conducteur sous stupéfiants refuse d'obtempérer, il termine en garde à vue

Ce lundi 13 janvier 2026, lors d'une opération "Villes Bleues" dans l'ouest de l'île, un conducteur surpris à fumer du stupéfiant a refuser d'obtempérer aux gendarmes de La Réunion. Rapidement interpellé, il a été placé en garde à vue (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Au total lors de cette opération menée par l'escadron départemental de contrôle des flux (EDCF), 84 infractions ont été constatées dont 19 usages de téléphone, 18 défauts d’assurance... 20 véhicules on été immobilisés dont 7 placés en fourrière.

Le Groupe d'investigations cynophile (GIC) avec son chien Seika, spécialisé dans la détection de stupéfiants, armes, munitions et billets, était venu apporter son flair aux contrôles. Les agents de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) étaient aux cotés des forces de l'ordre.

