Plusieurs centaines de litres de carburant volés : la gendarmerie appelle à la vigilance

Alors que les prix à la pompe ont grimpé, le 1er avril 2026, la gendarmerie alerte sur une recrudescence des vols de carburant constatée ces derniers jours. Selon les militaires, plusieurs centaines de litres auraient déjà été dérobés lors de différents larcins. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Face à cette situation, les forces de l’ordre invitent particuliers, professionnels et agriculteurs à redoubler de prudence. "Avec la hausse des prix, nous venons de constater des vols de carburant", indique la gendarmerie dans une publication relayée sur les réseaux sociaux.

Pour limiter les risques, la gendarmerie conseille de suivre ces recommandations : stationner les véhicules dans des lieux éclairés et sécurisés, éviter de laisser un réservoir plein inutilement immobilisé, installer des bouchons antivol ou encore renforcer la sécurité autour des cuves de stockage avec cadenas, clôtures ou vidéoprotection.

La gendarmerie appelle également la population à signaler tout comportement suspect. "La vigilance de chacun contribue à la sécurité de tous", rappellent les militaires.

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