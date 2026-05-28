Saint-André : le serveur d'un restaurant agressé au couteau, deux hommes placés en garde à vue

Ce mercredi soir, 27 mai 2026 à Saint-André, avenue Île de France, deux hommes fortement alcoolisés ont agressé à l'aide d'un couteau le serveur d'un restaurant ayant, selon nos informations, refusé de les servir. L'un des suspects portait également sur lui une serpette. Légèrement blessée, la victime a été transportée à l'hôpital. Les deux mis en cause ont été interpellés par la Brigade anticriminalité de Saint-André (Bac) et placés en garde à vue (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)