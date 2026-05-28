Vol avec agression à Saint-André : la garde à vue des cinq suspects présumés se poursuit

L'enquête suit son cours ce jeudi 28 mai 2026, après l'agression au couteau d'un jeune de 19 ans dans le quartier Fayard à Saint-André. Selon nos informations, cinq personnes ont été interpellées, dont deux mineurs. Ce jeudi, leurs garde-à-vue se poursuivent pour tenter de déterminer les rôles de chacun des mis en cause. La victime - dont le pronostic vital n'était pas engagé - avait été pris en charge par les secours et transportée vers le GHER de Saint-Benoît (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 mai 2026, le jeune homme de 19 ans avait été poignardé dans le quartier Fayard. La victime a été touchée à la tête, l'épaule et au bras.

Selon nos informations, les faits se seraient déroulés suite à une tentative de vol de véhicule.

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