Violences conjugales à Saint-André : une femme blessée au visage à coups de sabre, son conjoint interpellé

Dans la nuit de ce dimanche 25 à ce lundi 26 janvier 2026, une femme a été victime de coups de sabre dans le quartier Fayard à Saint-André, rue Évariste de Parny. La victime serait blessée au niveau du visage et de la main. Elle a été évacuée vers le CHU par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon nos informations, l'agresseur, âgé de 41 ans, présumé est le conjoint. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos informations, la victime présentait une plaie sanglante sur le front et la main droite.

