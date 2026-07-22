Saint-Benoît : un enfant de quatre ans en urgence absolue après un accident de trottinette

Ce mardi 21 juillet 2026, aux alentours de 15h50, un enfant de 4 ans sur une trottinette, a été transporté en urgence absolu au CHU Nord, suite à un accident sur la voie publique, chemin Furcy Pitou, à Saint-Benoît. Selon nos informations, un véhicule serait à l'origine du choc. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)