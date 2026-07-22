Saint-Benoît : un enfant de quatre ans en urgence absolue après un accident de trottinette

Ce mardi 21 juillet 2026, aux alentours de 15h50, un enfant de 4 ans sur une trottinette, a été transporté en urgence absolu au CHU Nord, suite à un accident sur la voie publique, chemin Furcy Pitou, à Saint-Benoît. Selon nos informations, un véhicule serait à l'origine du choc. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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Pauvre petit !
Une question se pose, où étaient les parents ?
Trop d'inconscience des usagers de la trottinette, une méconnaissance ou un mépris total des règles élémentaires de sécurité (de la part d'adultes où d'adolescents).
Des ados qui déboulent dans la nuit, coupent les virages sans aucun éclairage.
Plusieurs fois j'ai failli faire des accidents à cause de ces négligences.
Alors un enfant de 4 ans ???
Il faudrait que les pouvoirs publics se réveillent !
Par ailleurs, il y a une obligation d'assurance sur les trottinettes, à quand les contrôles ?
Les pouvoirs publics se manifesteront hypocritement lorsqu'on dénombrera des centaines de morts.Aussi ces parents irresponsables ne sont redevables de rien concernant leur responsabilité et l'éducation, n'est ce pas ?