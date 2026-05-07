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Saint-Denis : 78.000 euros "disparaissent" des caisses d'une station-service, deux personnes placées en garde à vue

  • Publié le 7 mai 2026 à 13:10
  • Actualisé le 7 mai 2026 à 13:16
controle routier par la police nationale au Barachois

Ils vont devoir s'expliquer devant la justice. Une employée donnait de l'argent en espèces à un complice qui se faisait passer pour un client de la station-service. Au fil des mois, la gérante d'une station-service remarque qu'il manque de l'argent dans les caisses de son entreprise, elle décide alors de porter plainte. Les images des caméras de vidéosurveillance, dévoilent le système mis en place par les présumés coupables. Le préjudice total s'élève à 78.000 euros. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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Faits-divers, Saint-Denis,

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