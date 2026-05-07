Saint-Denis : 78.000 euros "disparaissent" des caisses d'une station-service, deux personnes placées en garde à vue

Ils vont devoir s'expliquer devant la justice. Une employée donnait de l'argent en espèces à un complice qui se faisait passer pour un client de la station-service. Au fil des mois, la gérante d'une station-service remarque qu'il manque de l'argent dans les caisses de son entreprise, elle décide alors de porter plainte. Les images des caméras de vidéosurveillance, dévoilent le système mis en place par les présumés coupables. Le préjudice total s'élève à 78.000 euros. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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