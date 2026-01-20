Saint-Denis : un homme gravement blessé dans un toboggan à Aquanor, un non-respect des consignes d’utilisation en cause

Ce lundi 19 janvier 2026, un homme d’une quarantaine d’années s’est gravement blessé au doigt après un accident de toboggan sur le site d'Aquanor à Saint-Denis. La personne a immédiatement été prise en charge par les surveillants de baignade et les services de secours. Selon les gestionnaires du site, les premiers éléments recueillis indiquent qu’une mauvaise utilisation de l’attraction et un non-respect des consignes de sécurité. L’attraction restera fermée le temps des réparations et des vérifications nécessaires.

"Le reste des installations d’Aquanor demeure ouvert au public et continue de faire l’objet de contrôles réguliers", précise la direction.

"Pour éviter tout incident, le respect des règles d’utilisation et des consignes de sécurité sont essentielles pour continuer à vous amuser", ajoute-t-elle.

La direction qui "tient à exprimer tout son soutien à la victime et à lui souhaiter un prompt rétablissement".

