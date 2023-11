Saint-Denis : un homme interpellé après avoir menacé les policiers devant un commissariat

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 novembre 2023, un homme menaçant et en possession d'armes blanches – un tournevis et deux couteaux – a été interpellé devant le commissariat Malartic à Saint-Denis. Il avait été arrêté plus tôt dans la semaine pour ivresse sur la voie publique. C'est à la suite de cette interpellation qu'il se serait montré menaçant à l'encontre des forces de l'ordre devant le commissariat. Une enquête a été ouverte (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)