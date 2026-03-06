Saint-Leu : un couple emporté par la houle, l'homme sain et sauf, la femme retrouvée décédée

Ce jeudi 5 mars 2026, un couple a été emporté par la houle au niveau de la Pointe au Sel à Saint-Leu. L'homme a pu être retrouvé et pris en charge par les secours. Selon nos informations, il est hors de danger. À 22h30, la seconde victime, une femme, a été retrouvée décédée. Son corps a pu être localisé et hélitreuillé par l'hélicoptère de la Marine nationale, avec l'appui de la Section aérienne de la gendarmerie (SAG), de la SNSM et du Sdis Réunion (Photo : Stephan Lai Yu/www.imazpress.com)

L'alerte concernant deux personnes en difficulté dans l'eau à la Pointe au Sel avait été donnée à 19h30 ce jeudi 5 mars 2026.

Sur place, les secours avaient été engagés avec le Sdis, un drone, un semi-rigide, un hélicoptère de la gendarmerie, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) et la police municipale. Regardez.

La ville de Saint-Leu "adresse ses pensées aux victimes et leur famille, salue l’engagement des équipes de secours mobilisées appelle chacun à la plus grande prudence sur le littoral".

