Un vol Air France affrété par Paris pour les Émirats fait demi-tour du fait de tirs "dans la zone"

Un vol Air France affrété par Paris pour rapatrier des Français des Émirats arabes unis a dû faire demi-tour jeudi soir du fait de tirs "dans la zone", a indiqué le ministre français des Transports Philippe Tabarot.

Ce vol "pour aller chercher nos compatriotes aux Émirats arabes unis a été contraint ce (jeudi) soir de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone. Cette situation témoigne de l’instabilité dans la région et de la complexité des opérations de rapatriement", a-t-il dit sur le réseau X.

"Nous sommes pleinement conscients des attentes légitimes de nos compatriotes sur place, mais leur retour ne peut se faire que dans des conditions de sécurité garanties", a-t-il ajouté.

"En raison de l’évolution du contexte sécuritaire à destination, le vol AF4190 reliant Paris-Charles de Gaulle à Dubaï le 5 mars, via Le Caire, a fait demi-tour", a indiqué de son côté Air France.

"Pour précision ce vol ne contenait pas de passagers, il se rendait à Dubaï pour évacuer des ressortissants français" en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, dit encore le communiqué de la compagnie.

"Quand il a passé l’Egypte et quand il est arrivé vers la zone, le ciel, malheureusement, n’était pas net puisqu’il y avait malheureusement des missiles. Et c’est la raison pour laquelle (...) l’avion a donc fait demi-tour vers l’Egypte", a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin sur France 2.

Air France a ajouté sur x que ses "équipes restent mobilisées aux côtés de @francediplo. La sécurité de nos clients et membres d’équipage est notre impératif absolu".

Également assuré par Air France, un premier vol organisé pour rapatrier des Français bloqués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, était arrivé mercredi à Paris en provenance d’Oman.

"Les listes de passagers sont exclusivement gérées par les équipes (du ministère) qui se concentrent sur les personnes les plus vulnérables", souligne Air France, qui a de son côté suspendu ses vols réguliers dans la région.

Au total, 750 Français ont été évacués du Moyen-Orient avec l’aide du ministère des Affaires étrangères depuis le début de la guerre dans la région, et environ 5.000 ont exprimé le souhait de rentrer en France, a annoncé jeudi le ministre Jean-Noël Barrot.

Près de 400.000 Français résident ou sont actuellement de passage dans la douzaine de pays de la région, affectée par l’extension conflit qui a débuté samedi entre l’Iran et les États-Unis et Israël.

AFP