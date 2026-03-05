À la une de ce vendredi : femme décédée à Saint-Leu, avion Air France dérouté, conflit au Moyen-Orient, travaux à la Possession, trafic de drogue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 6 mars 2026 : - Saint-Leu : un couple emporté par la houle, l'homme sain et sauf, la femme retrouvée décédée - Un vol Air France affrété par Paris pour les Émirats fait demi-tour du fait de tirs "dans la zone" - Conflit au Moyen-Orient : Trump veut choisir le prochain dirigeant iranien, la panique gagne Beyrouth - La Possession : les travaux se poursuivent encore et toujours sur la rue Mahatma Gandhi - Tribunal correctionnel : Yannis Bley mis en cause dans un trafic de drogue en prison - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vendredi avec quelques petites averses (Photo www.imazpress.com)

Ce jeudi 5 mars 2026, un couple a été emporté par la houle au niveau de la Pointe au Sel à Saint-Leu. L'homme a pu être retrouvé et pris en charge par les secours. Selon nos informations, il est hors de danger. À 22h30, la seconde victime, une femme, a été retrouvée décédée. Son corps a pu être localisé et hélitreuillé par l'hélicoptère de la Marine nationale, avec l'appui de la Section aérienne de la gendarmerie (SAG), de la SNSM et du Sdis Réunion.

Un vol Air France affrété par Paris pour rapatrier des Français des Émirats arabes unis a dû faire demi-tour jeudi soir du fait de tirs "dans la zone", a indiqué le ministre français des Transports Philippe Tabarot.

Donald Trump a estimé jeudi qu’il "devait être impliqué" dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei, au sixième jour d’une guerre au Moyen-Orient qui a semé la panique à Beyrouth et s’étend chaque jour un peu plus.

À La Possession, le chantier de réaménagement de la rue Mahatma Gandhi (N1E) se poursuit. Il a été lancé à la fin de l'année 2024. Sur le tronçon situé devant le lycée Moulin Joli jusqu’au rond-point de la ZAC Saint-Laurent, les travaux se poursuivent avec pour objectif une livraison prévue d'ici le mois de mai. Comme souvent pour ce type de chantier, les travaux génèrent des désagréments pour les usagers, notamment en matière de circulation

Mauvaise journée que ce jeudi 5 mars 2026 pour Yannis Bley, un jeune homme de 25 ans, mis en cause dans un important trafic de stupéfiants entre l'Hexagone et La Réunion. Alors que la Chambre des appels correctionnels le condamne à 8 ans d'emprisonnement au lieu des 6 ans prononcés par le tribunal correctionnel, il se retrouve aussi, en compagnie de plusieurs autres prévenus, devant le tribunal correctionnel pour un nouveau dossier de trafic de stupéfiants au sein du centre de détention de Domenjod. D'après l'enquête, il dirigerait ce trafic depuis sa cellule

Pour ce vendredi 6 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une matinée calme malgré des nuages en altitude. L'après-midi, les nuages se développent et quelques averses font leur apparition par endroits. Pour les températures entre 30 et 32°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques. La mer, elle sera peu agitée.