Saint-Paul : assis dans la savane, un gramoune désorienté est repéré et sauvé par la section aérienne de gendarmerie

Ce dimanche 21 juin 2026, dans l'après-midi, un gramoune de 84 ans est retrouvé par la section aérienne de gendarmerie. L'homme était parti en balade comme à son habitude, non loin de chez lui, mais cette fois il s'est perdu dans la savane. En ce jour de la fête des pères, plusieurs unités de gendarmerie se sont mobilisées afin de le retrouver : "C'est par les airs, grâce à l'hélicoptère de la SAG, que le gramoune est repéré : assis dans la savane, désorienté, à quelques kilomètres de chez lui. Mais le plus important est là : il est sain et sauf", se félicitent les forces de l'ordre. (Photo : Gendarmerie de La Réunion

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