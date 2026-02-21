[Vidéo] Saint-Paul : quatre maisons ravagées par incendie criminel, l'incendiaire présumé placé en garde à vue

(Actualisé) À Saint-Paul ce samedi 21 février 2026, aux alentours de 9 heures, un incendie s’est déclaré à la Plaine Saint-Paul, chemin de la Boutique rouge. Selon nos informations, une maison familiale et une maison mitoyenne ont été la proie d'un incendie criminel. Le quartier a été évacué. Il n'y a pas de blessés parmi les habitants mais trois blessés légers chez les sapeurs-pompiers. D'après nos éléments, l'incendiaire présumé a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Les familles seront relogées -

Le sinistre a entraîné la destruction de quatre habitations, affectant trois familles, soit une dizaine de personnes, dont quatre mineurs.

Le Département, représenté par Adèle Odon, élue du secteur, s’est rendu sur place afin d’apporter son soutien aux familles sinistrées.

Elle a rencontré les services municipaux, CCAS, qui assurent la mutualisation et la coordination des dispositifs d’urgence, pour permettre le déclenchement rapide des aides adaptées à cette situation.

Le "Département tient à saluer la réactivité et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, des services de la police nationale et municipale, ainsi que ceux de la gendarmerie, qui ont assuré la sécurisation du quartier et l’évacuation des personnes les plus vulnérables, notamment celles à mobilité réduite".

La conseillère départementale invite les habitants qui présenteraient des symptômes tels que vomissements, maux de tête ou difficultés respiratoires… à se rendre aux urgences hospitalières ou à contacter le 15.

