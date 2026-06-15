Saint-Pierre : le RAID donne l’assaut pour libérer une femme séquestrée et menacée, un homme décède

(Actualisé) Un homme est décédé lors d’une intervention du RAID dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 à Saint-Pierre. Une femme était séquestrée et menacée par un homme. La police indique que les négociations n'ayant pas abouti, un assaut a été donné. Le mis en cause est décédé durant cette intervention. Selon plusieurs sources, le forcené serait l'ex compagnon de la femme qu'il séquestrait (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)