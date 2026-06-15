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Saint-Pierre : le RAID donne l’assaut pour libérer une femme séquestrée et menacée, un homme décède

  • Publié le 15 juin 2026 à 09:46
Le Raid
Le Raid

(Actualisé) Un homme est décédé lors d’une intervention du RAID dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 à Saint-Pierre. Une femme était séquestrée et menacée par un homme. La police indique que les négociations n'ayant pas abouti, un assaut a été donné. Le mis en cause est décédé durant cette intervention. Selon plusieurs sources, le forcené serait l'ex compagnon de la femme qu'il séquestrait (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Faits-divers, Saint-Pierre, RAID, Police nationale

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