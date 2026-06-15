TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

[Photos] Saint-Denis : Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie en grève illimitée pour obtenir une revalorisation des salaires

  • Publié le 15 juin 2026 à 08:53
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 09:49
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée
Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie de en grève illimitée

À l'appel d'une intersyndicale, les salariés de Proxim' Services débutent une grève illimitée ce lundi 15 juin 2026. Ils sont déjà une centaine devant les locaux de l'association à Saint-Denis, et les grévistes continuent d'arriver. Cette association, dont le siège se trouve à Saint-Denis, est spécialisée depuis 1993 dans le service et l'aide à la personne. Elle compte près de 900 employés, principalement des auxiliaires de vie et aides à domicile. Le personnel en grève demande une revalorisation des salaires, une prime et une augmentation des indemnités kilométriques dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants (Photos : Stephan Leï-Yu / www.imazpress.com)

 

 

Proxim' Services, Grève, Intersyndicale

guest
0 Commentaires