[Photos] Saint-Denis : Proxim' Services : des aides à domicile et des auxiliaires de vie en grève illimitée pour obtenir une revalorisation des salaires

À l'appel d'une intersyndicale, les salariés de Proxim' Services débutent une grève illimitée ce lundi 15 juin 2026. Ils sont déjà une centaine devant les locaux de l'association à Saint-Denis, et les grévistes continuent d'arriver. Cette association, dont le siège se trouve à Saint-Denis, est spécialisée depuis 1993 dans le service et l'aide à la personne. Elle compte près de 900 employés, principalement des auxiliaires de vie et aides à domicile. Le personnel en grève demande une revalorisation des salaires, une prime et une augmentation des indemnités kilométriques dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants (Photos : Stephan Leï-Yu / www.imazpress.com)