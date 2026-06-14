Baccalauréat 2026 : la philosophie ouvre le bal, 12.170 candidat.e.s prêts pour la première épreuve du bac

L'épreuve de philosophie ouvre le bal tant attendu des épreuves du baccalauréat 2026 à La Réunion. Dès 10 h ce lundi 15 juin, 12.170 candidat.e.s s'appliqueront à disserter sur des sujets tels que la liberté, la conscience ou encore le bonheur. Cette année, 5.395 élèves sont inscrits au bac général, soit 44,3 % des candidat.e.s. Sur l'île, 57 % des élèves de la filière générale sont des filles. Pour donner un peu de courage supplémentaire aux élèves du lycée Georges Brassens de Saint-Denis, un petit-déjeuner sera offert à tous les élèves de terminale avant l’épreuve de philosophie. Avec en prime, la visite du recteur Rostane Mehdi (Photo photo/Sly imazpress.com)

Dans quelques heures, les lycéens réunionnais prendront place dans leurs salles de classes transformées en salles d’examen. L’atmosphère de l’établissement aura légèrement changé, sacs à dos rangés loin d’eux, stylos, crayons et Blanco alignés sur la table.

Il faudra mobiliser toutes les techniques de gestion de stress possibles avant de répondre aux sujets philosophiques qui leur seront imposés. Pour l’édition 2026, les experts de sites étudiants parient sur quelques thématiques : l’État, le bonheur, la liberté ou encore la conscience.

- Le ministre serre la vis sur l'orthographe et la fraude -

"Avoir le baccalauréat doit attester d'un certain niveau de maîtrise de la langue", a estimé Edouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, lors d'une conférence de presse à Arcueil (Val-de-Marne).

"Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire, ne peut pas avoir la moyenne du baccalauréat", a-t-il insisté, en écho à ses propos du début du mois: "Les élèves qui rendent des copies mal rédigées ne peuvent pas avoir le bac. Ce serait leur mentir sur leur niveau", avait-il dit au Figaro.

Si Edouard Geffray refuse de parler de "laxisme" de la part des jurys, il a concédé qu'il y avait eu "des consignes variables sur la maîtrise de la langue" ces dernières années.

Pour la session 2026, "il y aura des consignes données au niveau national", avec des commissions d'entente nationales et académiques et des commissions d'harmonisation qui s'appliqueront "dans toutes les disciplines", sans donner plus de précisions.

Edouard Geffray a également annoncé un renforcement de la lutte contre la fraude, en hausse de 30% l'an dernier, avec 1.208 cas suspectés sur 1,2 million de candidats, terminales et premières confondues.

Des détecteurs de smartphones et de montres connectées seront installés aléatoirement dans des centres d'examen et il est désormais possible d'annuler une épreuve, un groupe d'épreuves ou l'intégralité de la session d'examen pour un élève reconnu coupable de fraude.

Sont considérés comme des fraudes ou tentatives de fraude, "la communication avec d'autres candidats pendant les épreuves, l'utilisation d'informations, de matériel ou de documents non autorisés par le sujet ou la réglementation" ou le fait que "le candidat se fasse remplacer par un autre", a indiqué le ministère de l'Education lors d'un point presse de présentation du bac.

Tout objet qui communique avec l'extérieur ou "doté d'une mémoire électronique permettant la consultation de fichiers" est ainsi proscrit, aussi bien les téléphones portables que les montres connectées ou les tablettes tactiles, pour les épreuves écrites comme orales.

Les téléphones portables doivent être éteints, rangés dans le sac du candidat ou remis aux surveillants de salle.

Il ne faut évidemment pas se parler entre candidats, même pas pour demander un stylo à son voisin : ce serait considéré comme de la fraude.

- Convocation et pièce d'identité obligatoires -

La candidat ou le candidat doit se présenter avec sa convocation et une pièce d'identité en version physique à l'heure indiquée sur sa convocation. Un temps est réservé à l'installation des candidats avant le début de l'épreuve, de l'ordre de 30 minutes.

Aucune pièce d'identité présentée sur le téléphone portable ne sera prise en compte. En cas de perte ou de vol de sa pièce d'identité, il sera demandé un récépissé de la déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie et un autre document officiel avec photo permettant de reconnaître le candidat.

Il est également possible de se présenter aux examens avec une pièce d'identité expirée depuis moins de cinq ans.

- Retard d'une heure maximum -

L'accès à la salle d'examen est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets.

Cependant, en cas de retard indépendant de la volonté du candidat et ne dépassant pas une heure, le chef de centre peut autoriser exceptionnellement le candidat à plancher, mais sans temps supplémentaire au-delà de l'horaire de fin d'épreuve initialement prévu.

Si le retard dépasse une heure, le candidat est considéré comme absent.

Les sorties aux toilettes sont interdites lors de la première heure afin d'éviter de croiser les candidats retardataires, sauf nécessité absolue et accompagné par un surveillant. Passée la première heure, elles sont autorisées mais, un lycéen après l'autre, accompagné d'un surveillant.

Il est possible de quitter la salle avant la fin de l'épreuve, une fois la première heure écoulée. Cette sortie est définitive. Il faut toujours remettre sa copie, même blanche, avec l'en-tête complété.

- Rattrapages -

Les épreuves orales du second groupe, dites de rattrapage sont prévues les 7, 8 et 9 juillet 2025 pour le baccalauréat général, technologique et professionnel.

Pour le baccalauréat général et technologique, elles sont accessibles aux candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20.

À l’issue des résultats des épreuves du premier groupe, les candidats éligibles aux épreuves de rattrapage passent une épreuve orale dans deux enseignements choisis parmi le français, la philosophie et les enseignements de spécialité suivis en classe de terminale.

Les oraux durent 40 minutes : 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation. Les notes de ces oraux remplacent celles obtenues aux épreuves du premier groupe uniquement si elles sont supérieures à ces dernières. Le coefficient applicable à la matière présentée est inchangé.

Pour le baccalauréat professionnel, ces épreuves sont ouvertes aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, et une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel.

À La Réunion, le baccalauréat 2026 concernent : 5.395 lycéens inscrits en série générale. 3.867 inscrits en bac professionnel, dont 3.635 inscrits dans 61 spécialités de l’éducation nationale et 232 inscrits dans 9 spécialités relevant du ministère de l’Agriculture. Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en progression cette année avec un total de 1.709 inscrits dans une spécialité de la Production.

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