Oraux du baccalauréat : quand le théâtre et la mise en scène aident les élèves à prendre la parole en public

Dans un peu moins d'un mois, à partir du 22 juin 2026, débuteront les épreuves orales du baccalauréat, que cela l'oral de français ou le Grand Oral. Elles ont pour objectif d'évaluer les lycéens sur leur compréhension de texte ou sur leurs enseignements de spécialité. Exercice redouté par plus d’un (dont vous faites peut-être partie ?), la prise de parole peut faire basculer un oral. Mieux vaut donc être bien préparé à l'exercice (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’oral du bac de français est souvent redouté. Deux textes à présenter, un jury, 20 minutes chrono et l’impression que tout se joue en un instant.

Ce vendredi 29 mai, une soixantaine d'élèves du lycée Gérard Éthève de Saint-Leu ont rencontré le comédien et metteur en scène Daniel Léocadie pour une préparation à l'épreuve de lecture à voix haute.

- Le théâtre où l'art d'apprendre à maîtriser un texte en public -

L'intervention de l'artiste a lieu dans le cadre du cycle des Ateliers du bac. Ce programme s’affirme comme un véritable levier pédagogique pour accompagner les lycéens vers la réussite de l’épreuve orale du bac de français.

Le principe "une séance de deux heures avec trois étapes : une lecture spectacle – souvent un extrait de roman – après j'invite les jeunes à venir lire quelques lignes pour se frotter à la lecture et enfin on travaille après sur un extrait cours de poésie ou de littérature", explique à Imaz Press, Daniel Léocadie.

L'objectif étant d'aider les élèves "à voir comment ils comprennent le texte, ce qu'ils repèrent, ressentent par l'expérience que nous avons en tant qu'acteurs", dit-il.

Jouer ou lire un texte que l'on ne connait pas, "c'est chercher le sens et les enjeux avant de se lancer dans l'interprétation pour le partager ensuite".

C'est comme "si on lisait un texte à un enfant, qu'on lui comptait une histoire". "Ce ne sont pas juste des mots sur un papier."

Le dispositif met également l’accent sur la gestion de l’espace et du regard. En maîtrisant son langage non-verbal, l’élève gagne en autorité naturelle et en force de conviction face au jury.

En effet, cette épreuve ne saurait se limiter à une simple performance de diction, mais constitue l’aboutissement d’une analyse de l’œuvre et de la compréhension des ressorts de la lecture à voix haute.

- Donner le goût de lire à des adolescents -

Au-delà de la simple compréhension de texte, l'enjeu pour Daniel Léocadie, c'est de donner aux élèves le goût de la lecture. "Il ne faut pas que cela soit seulement quelque chose de scolaire", dit-il.

Il cite comme exemple le livre Manon Lescaut, "un récit du Moyen-Âge mais qui, en même temps parle d'un amour fou, d'un désir passionnel à 17 ans", en quelque sorte, "une histoire qui se rapproche de ce que peuvent vivre les adolescents. "Cela les concerne plus que ce qu'ils ne pensent", souligne-t-il.

"Dans le métier d'acteur, nous avons ce plaisir à lire et ce plaisir de donner à écouter un texte, à le rendre vivant", poursuit le comédien.

Pour rappel à La Réunion, 21 % de la population âgée de 16 à 65 ans (10 % en métropole) est concernée par l’illettrisme.

Lire aussi - À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe

- Le Grand Oral Percutant -

Des entrainements pour les oraux du baccalauréat, il en existe d'autres comme le Grand Oral Percutant 2026. Ce concours piloté par le CNRS (Centre national de recherche scientifique) proposé aux lycées de toute la France est une préparation scientifique au Grand Oral.

Pour cette année, le CNRS et l'académie de La Réunion, les élèves de terminale et de première ont travaillé sur un article de science présent dans les ouvrages du CNRS : " Étonnante Physique, étonnante chimie ou étonnants infinis". Une présentation vidéo de trois minutes a été soumise à un jury académique.

Suite aux délibérations, le classement final est le suivant :

- 1ère Dévika Tailamée et Dévégui Tailamée Lycée Gérard Ethève de Saint Leu La chimie des nuages par Anne Marie Delort. Regardez leur vidéo.

- 2ème Romane Juridic, Inès Millet et Zoé Wright Lycée Gérard Ethève de Saint Leu CO2 (mon amour) : une inattendue matière première renouvelable par Marc Robert

- 3ème Enzo Somana etAnaël Agathe Lycée Ambroise Vollard Du cosmos au centre de la Terre par Jacques Marteau

- 4ème Jode Pothin Lycée Antoine Roussin La chimie des nuages par Anne Marie Delort

- 5ème Alan Lebian Lycée Pierre Lagourgue La chimie des nuages par Anne Marie Delort

- 6ème Nils Erudel et Akshan Tossam Lycée Pierre Lagourgue Traquer la matière noire par Francesca Calore

- 7ème Erwan Ranguin Lycée Antoine Roussin Traquer la matière noire par Francesca Calore

- 8ème Lucas Grondin Lycée Antoine Roussin L’attraction des aimants par Nora Dempsey

- 9ème Evan Villiaume Lycée Ambroise Vollard Traquer la matière noire par Francesca Calore

- 10ème Enryc Gastrin Lycée Ambroise Vollard Les périodes chaudes du passé : un avant-goût des changements climatiques à venir ? par Emilie Capron

La remise des prix du Concours Grand Oral percutant a eu lieu le vendredi 29 mai 2025 à la Cité du Volcan en Présence de Zacharie Duputel et Fabrice Fontaine de l'OVPF.

- Début des oraux du baccalauréat, le 22 juin -

Les épreuves du Grand oral du baccalauréat général sont fixées du lundi 22 juin et au plus tard le mercredi 1er juillet 2026, afin de tenir compte des ressources et de l’organisation de chaque académie.

Le jour de l’épreuve, la démarche consiste à remettre au jury, sur une feuille signée par ses professeurs de spécialité, l’énoncé des deux questions. Le jury en choisit une. Le candidat dispose de 20 minutes pour préparer sa présentation. Cette épreuve fait partie des 5 épreuves finales du bac.

Les résultats du baccalauréat général seront communiqués à partir du mardi 7 juillet 2026.

Retrouvez ici le calendrier du baccalauréat.

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