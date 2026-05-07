Saint-Pierre : plusieurs rixes entre jeunes font deux victimes, trois personnes interpellées

La police nationale de La Réunion est intervenue dans les nuits du 2 et 3 mai 2026 à Saint-Pierre. Les forces de l'ordre affirment que la ville a été le théâtre d'affrontements entre des jeunes armés de bâtons et de chaînes "Ces rixes entre jeunes de quartiers différents ont fait au moins deux victimes, l'une avec 10 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et la seconde avec 12 jours d'ITT." Les déclarations des victimes et les investigations permettaient l'interpellation de 3 personnes ajoutent les policiers. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Deux des jeunes ont été présentés au tribunal à l'issue de leur garde à vue.

"Dans ce contexte de tension sur ces secteurs, la Police Nationale renforce sa présence en menant plusieurs opérations de sécurisation durant les jours à venir" assurent les forces de l'ordre.

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