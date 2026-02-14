TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Sainte-Marie : un scooter percute une voiture à Carreau Coton, le scootériste transporté au CHU nord

  • Publié le 14 février 2026 à 21:48
  • Actualisé le 16 février 2026 à 05:26
pompiers sdis 974

Dans les environs de 14 h 30, un scooter et une voiture sont entrés en collision dans le quartier Carreau Coton à Sainte-Marie. Une déviation avait été mise en place par la nationale 2 et la Grande montée. Le scootériste blessé à la tête a été transporté au CHU nord, son scooter est inutilisable. La vitesse excessive du conducteur du scooter semble être à l'origine de cet accident. (Photo : rb/www.imazpress.com)

inforoute, Sainte-Marie

guest
0 Commentaires