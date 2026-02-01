Saint-Philippe : un motard décède après un choc frontal avec une voiture

Ce dimanche 1er février 2026, une collision a eu lieu entre un motard et un véhicule léger à Saint-Philippe dans un virage sur la route du Tremblet, secteur Ravine Ango. Malgré l'intervention de secours, le pilote du deux-roues n'a pu être réanimé. Il est décédé. Il s'agit de la deuxième victime sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le 22 janvier 2026, une femme d'une soixantaine d'années a perdu la vie ce à La Saline-les-Bains, après avoir été renversée par une voiture au niveau du giratoire de Bruniquel.

