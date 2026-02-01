Fytia devrait passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île, La Réunion en vigilance cette nuit

Fytia est ressortie sur mer ce dimanche 1er février 2026 au matin. Actuellement à 625 km de La Réunion, "une dégradation modérée est à attendre en marge de ce système. La dépression devrait passer entre 200 km et 300 km au sud-ouest de l'île entre dimanche soir et mardi matin", indique Météo France. Des rafales pouvant dépasser les 80km/h, des fortes pluies et une houle cyclonique de l'ordre de 2m50 à 3m sont envisagées. Les côtes ouest seront en vigilance jaune vagues-submersions et vents forts à compter de 2 heures du matin ce lundi, le nord, l'est et l'ouest seront en vigilance fortes pluies et orages (Photo : Windy)

Selon Météo France, pour La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi matin.

- La Réunion en vigilance cette nuit -

À compter de 2 heures ce lundi 2 février, du Cap Bernard à la Pointe au Sel, les littoraux ouest seront en vigilance vagues-submersion.

Une vigilance vents forts sera émise à 2 heures dans l'ouest, le sud et sud-ouest et sud de l'île.

Enfin, les côtes ouest, nord et est seront en vigilance fortes pluies et orages.

- La dépression tropical Fytia à 625 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1001 hPa.

Position le 01 février à 10 heures locales : 19.5 Sud / 49.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 625 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 870 km au secteur: sud-sud-est

Déplacement : est-sud-est, à 22 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 02/02 à 10h locales, par 21.9 Sud / 52.5 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 03/02 à 10h locales, par 23.5 Sud / 54.2 Est.

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 04/02 à 10h locales, par 24.6 Sud / 55.4 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 05/02 à 10h locales, par 26.4 Sud / 57.3 Est.

Dépression extratropicale



Centre positionné le 06/02 à 10h locales, par 29.6 Sud / 62.1 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

Une circulation dépressionnaire "pourrait se former sur le centre du bassin, au sud-ouest des Chagos, en début de semaine prochaine. La probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient faible (10 à 30%) à partir de mardi 3 février puis modérée (30 à 60%) à partir de jeudi 5 février".

Une seconde circulation dépressionnaire pourrait se former sur l'extrême est du bassin en début de semaine prochaine, la probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient très faible (10%) à partir de mercredi 4 février.

Une "seconde circulation dépressionnaire pourrait se former sur l'extrême l'est du bassin en début de semaine prochaine. La probabilité que ce système se développe en tempête tropicale modérée devient très faible (10%) à partir de mercredi 4 février", indique Météo France.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

