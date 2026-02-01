[Photos-Vidéo] Cavadee : ferveur et pénitence en l'honneur du dieu tamoul Mourouga à Saint-André

Après dix jours de jeûne, d'abstinence et de prières, les pénitents continuent de marcher en l'honneur du dieu tamoul Mourouga, portant sur eux le Cavadee. Ce dimanche 1er février 2026, des milliers pèlerins sont en procession vers les berges de la Rivière du Mât les Hauts à Saint-André (Photos : sly/www.imazpress.com)

Le jour du Cavadee est célébré tous les ans dans la religion tamoule, rassemblant des pèlerins, souvent vêtus de rose ou de jaune, les couleurs sacrées de Mourouga.

Les curieux sont également nombreux à assister au défilé haut en couleur. Regardez.

Pour ce faire, la ville de Saint-André a procédé à la fermeture temporaire de la route du pont de la Rivière du Mât les Hauts jusqu’au Temple de Petit Bazar. De 9h30 à 13h, avec réouverture progressive selon l’avancée de la procession.

- Des milliers de fidèles souffrent pour honorer le dieu Mourouga -

Aboutissement de dix jours de jeûne, d'abstinence et de prières, les fidèles ont souffert pour purifier leur âme et leur corps. Ils ont offert leur douleur au dieu Mourouga en signe de rédemption.

Le corps transpercé d’aiguilles d’argent, ils soutiennent un portique, le Cavadee, décoré de fleurs, feuillages et icônes. Les aiguilles, plantées notamment dans la langue, matérialisent le voeu de silence.

Symbole du rude chemin de la spiritualité, le Cavadee est un rituel de purification et de victoire sur soi. Il évoque le fardeau des fautes, de rédemption, et de victoire du bien sur le mal.

- La victoire du bien sur le mal -

Selon la mythologie tamoule, le sage Agattiyâr a un jour demandé à Idumban, un bandit repenti devenu son disciple, de lui ramener les deux sommets de la montagne Kaïlash. Idumban s'exécuta. Accompagné de son épouse, il coupa les deux cimes et les attacha aux bouts d'un bâton qu'il porta sur ses épaules.

Pour tester sa foi et sa force spirituelle, Mourouga se déguisa en petit garçon et sauta sur le bâton pour alourdir la charge. Idumban qui n'avait pas reconnu le dieu se mit en colère et une bagarre s'en suivit. Mourouga tua Idumban. Le sage Agattiyâr implora alors la clémence du dieu et ce dernier accepta de ressusciter Idumban.

Pour le remercier Idumban et ses proches firent la promesse de porter le Cavadee tous les ans et d'offrir leur douleur au dieu. Apaisé, Mourouga promis à son tour que tous les mortels qui porteront le Cavadee jusqu'à son temple seront récompensés et obtiendront sa grâce.

Des millénaires plus tard, les fidèles continuent de rendre grâce à Mourouga.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]