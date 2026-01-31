Livret A, frais bancaires, remboursement des billets d'avion… Tout ce qui change au 1er février 2026

Carburants en baisse, baisse du taux du livret A, hausse des frais bancaires, nouvelles règles d’indemnisation pour les passagers aériens en cas de retard ou d’annulation du vol... Ce mois de février est marqué par plusieurs évolutions qui auront une incidence sur le pouvoir d’achat des Français. Imaz Press fait le point.

- Carburants en baisse

Pour le mois de février 2026, le prix des carburants est une nouvelle fois à la baisse à La Réunion. Le sans-plomb enregistre une baisse de 5 centimes, passant à 1,51 euro. Le gazole diminue de 1 centime, fixant son prix à 1,22 euro.

Le prix de la bouteille de gaz reste à 18 euros, la Région Réunion ayant approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix jusqu’au 30 juin 2026.

- Baisse du taux du livret A -

Conséquence du ralentissement de l’inflation, le taux de rémunération du livret A passera, le 1er février, de 1,7% à 1,5%. Les détenteurs du livret d’épargne préféré des Français doivent ainsi s’attendre à une baisse de la rémunération de ce placement. Le taux du livret A restera toutefois supérieur à la hausse des prix, qui atteignait +0,8% en décembre sur un an.

Même sort pour les autres livrets d’épargne réglementée. Le taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS), ancré sur celui du livret A, passera également de 1,7% à 1,5% à partir de février. S’agissant du livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux personnes à revenus modestes, son taux passera de 2,7% à 2,5%.

- Hausse des frais bancaires -

Les frais bancaires augmenteront de 3% en moyenne en février 2026, par rapport à février 2025, a dévoilé l’association de consommateurs CLCV, après avoir étudié l’ensemble des tarifs proposés par 107 banques en métropole et en outre-mer.

Les augmentations les plus importantes concerneront les frais de tenue de compte (+6,39%), les cartes bancaires (+2%) et le retrait de billets dans des établissements bancaires concurrents (+1,63%).

- Baisse des aides de la CAF pour un certain nombre de ménages -

Les allocations de la CAF (Caisse d’allocations familiales) correspondant aux droits acquis en janvier 2026 devraient diminuer en février pour un certain nombre de ménages. Le relèvement de 1,8% des plafonds de ressources, allié à la prise en compte, à partir de 2026, des revenus de 2024 pour le calcul des allocations, devrait en effet empêcher un certain nombre de familles d’avoir accès aux aides de la CAF.

En effet, le niveau des salaires ayant augmenté plus vite en 2024 (+3%) que la hausse des plafonds (1,8%), certaines familles pourraient se retrouver au-dessus du seuil d’éligibilité à certaines aides. Un effet ciseau fréquent lorsque les barèmes sont réajustés.

- De nouvelles règles d’indemnisation pour les passagers aériens en cas de retard ou d’annulation du vol -

Une nouvelle procédure, plus complexe, pour réclamer le remboursement de ses billets d’avion en cas de retard ou d’annulation entrera en vigueur le 7 février prochain.

Jusqu’à présent, un passager qui avait vu par exemple son vol retardé d’au moins trois heures à l’arrivée, pouvait saisir gratuitement le tribunal judiciaire via une simple requête.

Dès ce mois de février, il devra engager une procédure plus lourde : une médiation préalable pouvant durer jusqu’à six mois, puis déposer une assignation individuelle, laquelle requiert obligatoirement l’intervention coûteuse d’un commissaire de justice et souvent d’un avocat.

- Municipales 2026 : pensez à vous inscrire sur les listes électorales -

Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à La Réunion et dans le reste des communes de France. Pour voter, il est essentiel d'être inscrit sur les listes électorales.

Si vous ne l'êtes pas, l'inscription en ligne doit être réalisée avant le mercredi 4 février 2026 inclus ou en mairie avant le vendredi 6 février 2026 inclus.

Pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales, connectez-vous sur le site service-public.gouv.fr.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur les listes électorales de votre commune en vous rendant à la mairie ou, si vous résidez à l’étranger, au consulat. Il faudra fournir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription. Vous pouvez transmettre votre demande directement par courrier à la mairie de votre commune d’inscription.

Si vous déménagez après la date limite d’inscription pour l’une des raisons suivantes, vous pouvez vous inscrire jusqu’au jeudi 5 mars 2026.

