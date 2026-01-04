Municipales 2026 : il est temps de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales

Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à La Réunion et dans le reste des communes de France. Pour voter, il est essentiel d'être inscrit sur les listes électorales. Si vous ne l'êtes pas, l'inscription en ligne doit être réalisée avant le mercredi 4 février 2026 inclus ou en mairie avant le vendredi 6 février 2026 inclus (Photo : www.imazpress.com)

Vous pouvez dès maintenant vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, vous devez effectuer cette démarche :

- jusqu’au mercredi 4 février 2026 inclus si vous vous inscrivez en ligne ;

- jusqu’au vendredi 6 février 2026 inclus si vous vous inscrivez en mairie ou en consulat.

Pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales, connectez-vous sur le site service-public.gouv.fr.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur les listes électorales de votre commune en vous rendant à la mairie ou, si vous résidez à l’étranger, au consulat. Il faudra fournir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription. Vous pouvez transmettre votre demande directement par courrier à la mairie de votre commune d’inscription.

- Un délai supplémentaire d'inscription sur les listes électorales pour quelques cas particuliers -

Si vous déménagez après la date limite d’inscription pour l’une des raisons suivantes, vous pouvez vous inscrire jusqu’au jeudi 5 mars 2026 inclus si :

- vous êtes agent public muté ou admis à faire valoir vos droits à la retraite après la clôture des inscriptions ou membre de la famille d’un agent public concerné ;

- vous êtes un militaire ;

- vous déménagez pour un motif professionnel ou êtes membre de la famille d’une personne déménageant pour motif professionnel.

De la même manière, si vous atteignez l’âge de 18 ans après la clôture des délais d’inscription ou que vous devenez Français par naturalisation après la clôture des délais d’inscription et que vous n’êtes pas inscrit d’office sur les listes électorales, vous pouvez aussi vous inscrire jusqu'au jeudi 5 mars 2026 inclus.

- Qui peut s'inscrire sur les listes électorales ? -

Pour demander votre inscription sur les listes électorales, vous devez remplir deux conditions cumulatives.

Avoir le droit de vote, ce qui implique de :

- posséder la nationalité française ou, pour les élections municipales, être ressortissant d’un État-membre de l’Union européenne ;

- être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

Avoir une attache avec la commune au titre de :

- son domicile principal ;

- sa qualité de contribuable ;

- sa qualité de gérant de société

