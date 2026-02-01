Salazie : dégradation de la qualité de l’eau sur plusieurs secteurs après un incident technique

Un incident technique s’est produit sur l’Unité de traitement de l'eau potable de Hell-Bourg de la commune de Salazie ce dimanche 1er février 2026. Cela engendre une dégradation de la qualité de l’eau sur plusieurs secteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cise (Photo : rb/www.imazpress.com)
Les secteurs concernés :
- Village Hell-Bourg
- Bé-Mahot
- Camp-Ozoux
- Ilet à Vidot
- Plateau Sisahaye
- Fond de Rond-Point
- Belouve
Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site www.cise-reunion.re