Saint-André : modifications de circulation pour le Cavadee 2026 à Petit Bazar

La Ville de Saint-André et l’Association Siva Soupramanien informent la population et les usagers de la route que la célébration du Taï Poussam Cavadee 2026 se déroulera du vendredi 23 janvier au dimanche 1er février 2026, au départ et autour du Temple de Petit-Bazar. Dans ce cadre, plusieurs processions religieuses sont programmées et entraîneront des adaptations temporaires de la circulation dans les quartiers concernés, afin de garantir la sécurité des fidèles, du public et des riverains.

Processions et impacts sur la circulation

• Samedi 24 janvier 2026 – de 15h à 20h Procession vers le chemin Bois-Rouge Axes concernés :

Avenue Île-de-France – avenue des Mascareignes – chemin Bois-Rouge (aller-retour) ⇨ Circulation maintenue en alternance.

• Mercredi 28 janvier 2026 – de 15h à 21h Procession vers le Temple du Colosse Axes concernés :

Avenue Île-de-France – chemin du Centre – chemin Lagourgue – Temple du Colosse – chemin Bel-Ombre – chemin Ratenon – chemin du Centre – avenue Île-de-France

- Circulation maintenue en alternance, avec ralentissements ponctuels

• Dimanche 1er février 2026 – de 5h à 14h

Procession vers les berges de la Rivière du Mât les Hauts Axes concernés :

Avenue Île-de-France – avenue Bourbon – route du Pont (CD48) – chemin Usine (aller-retour)

- Fermeture temporaire de la route du pont de la Rivière du Mât les Hauts jusqu’au Temple de Petit Bazar. De 9h30 à 13h, avec réouverture progressive selon l’avancée de la procession.

- Recommandations aux usagers -

Cette dernière journée mobilisera plus de 7 000 personnes (fidèles et public). Des perturbations importantes sont donc à prévoir sur l’ensemble du secteur.

- Anticiper et adapter ses déplacements aux horaires indiqués

- Privilégier, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs

- Respecter la signalisa4on et les consignes des forces de l’ordre et des agents mobilisés

La commune de Saint-André et l’Association Siva Soupramanien "remercient les riverains et les usagers pour leur compréhension et leur coopération", et rappellent que ces mesures "visent exclusivement à assurer la sécurité de tous et le bon déroulement de cet événement traditionnel majeur".