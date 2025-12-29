[PHOTOS] Saint-Joseph : 2.337 plants de zamal saisis par les gendarmes, deux personnes en détention provisoire

À en croire les photos, c'est une installation qui se voulait peut-être "professionnelle". Une exploitation de zamal de grande ampleur a été découverte par les gendarmes de Saint-Joseph le samedi 29 novembre 2025. 2.337 pieds de zamal ont été saisies. Deux personnes soupçonnées ont été placées en détention provisoire. Des véhicules, des smartphones, et de argent liquide ont aussi été saisis (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Les locaux, situés dans d’anciens bâtiments agricoles isolés, servaient à une activité structurée sur plusieurs parcelles.

Les investigations menées sur place permettent la saisie de 1734 plants, de 130 plants en cours de séchage, deux chambres de culture et de tout le matériel de production associé.

Dans une publication facebook qui annonce cette découverte, les gendarmes expliquent : " c'est grâce à une enquête rapide et précise, que la brigade de Saint‑Joseph met fin à une véritable exploitation illégale avec un total de 2.337 plants saisis, qui représentent un poids d’environ 80 kg."

La gendarmerie de la Réunion ajoute : "cette opération démontre notre mobilisation pour protéger notre jeunesse et nos territoires contre les trafics et les dangers liés à la consommation. Les 2 personnes soupçonnées sont placées en détention provisoire et de nombreuses saisies sont réalisées (plusieurs véhicules, smartphones, numéraire)."

Une enquête est ouverte pour trafic de stupéfiants.

www.imazpress.com / [email protected]