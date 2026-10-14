Trafic de drogue entre La Réunion et Maurice : Bertrand de Boivilliers condamné en appel à 7 ans de prison

Ce mercredi 14 octobre 2026, la Cour d'appel de Saint-Denis a condamné Bertrand de Boivilliers, ancien directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne, à 7 ans de prison pour trafic de drogue entre La Réunion et Maurice. Sa peine est plus lourde que celle prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 12 juin dernier. Le mis en cause avait alors été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Le parquet avait fait appel de cette décision (Photo D.R.)

Le vendredi 12 juin 2026, le tribunal correctionnel de Saint-Denis avait donc condamné Bertrand De Boivilliers, ancien directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne, à 4 ans et 10.000 euros d'amende. Une peine qui a été revue à la hausse ce mercredi 14 octobre 2026.

Son bateau, sa voiture et son plan d'épargne ont été confisqués.

Une peine de 5 ans de prison a été prononcée à l'encontre de Laurent Mariaye, Gaëtan Petitdemange et Guito Louise ont été condamné à 4 ans et a 10.000 euros d'amende.

Les quatre hommes ont été considérés par le tribunal comme les principaux acteurs du trafic.

Les autres prévenus se sont vus signifier des peines allant de 3 ans de prison ferme à 2 ans avec sursis.

- Plusieurs prévenus condamnés pour trafic de drogue entre La Réunion et Maurice -

Lors du procès, Gaëtan Petitdemange avait précisé l'organisation du réseau : "Maraz est le commanditaire. Gros Madras est le chef pour l'Est de l'île. Moi, je suis juste derrière au même niveau que le "capitaine", expliquait-il.

Bertrand De Boivilliers a été désigné comme étant le "capitaine" avant que celui-ci ne tente de créer son propre réseau. Cadre de catégorie A, il est le directeur général des services de la mairie de Sainte-Suzanne avant de devenir le directeur de cabinet du maire de l'époque, Maurice Gironcel. S'il reconnaît les faits, il a tenté de minimiser son implication : "Je n'ai fait que 5 exports et 2 qui n'ont pas réussi. Il y avait entre 8 et 10 sacs en moyenne par voyage".

Mis en cause par deux de ses co-prévenus, il nie formellement être l'un des organisateurs du trafic. "Je ne faisais que le transport. C'est tout. J'avais des difficultés financières depuis 2022/2023 ".

Son complice, Laurent Mariaye a déclaré "il ne faisait que transporter les stupéfiants avec son bateau. Il donnait les points GPS pour les transferts en mer avec les bateaux mauriciens. Il m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent, alors je lui ai proposé les transports".

Guito Louise a lui été pointé du doigt comme étant un intermédiaire entre la tête de réseau mauricien et les "responsables" à La Réunion.

Le parquet avait donc requis 7 années d'emprisonnement avec des amendes allant de 20.000 à 30.000 euros pour les quatre plus impliqués. En récidive légale pour une affaire similaire, il était requis à l'encontre d'Antoine Tur monte jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 50.000 euros d'amende.

- Un vaste trafic de stupéfiant entre La Réunion et Maurice -

L'affaire démarre le 12 juillet 2023. En tout début de matinée, les gendarmes reçoivent un appel pour signaler, sur le secteur de Beaufond à Sainte-Suzanne, la présence d'un speed boat d'origine mauricienne abandonné sur une plage.

Une patrouille se rend sur place. Ils découvrent plusieurs dizaines de bidons d'essence et aussi d'huile. De plus, ils mettent la main sur un sac de sport avec à l'intérieur, particulièrement bien emballé, 1,4kg de zamal et de nombreux médicaments comme du Tramadol ou de la Méthadone.

Les militaires sont persuadés qu'ils sont en présence d'un navire faisant la navette entre l'île sœur et La Réunion pour transporter de la drogue. Ils prennent alors contact avec leurs collègues à Port Louis et apprennent que le bateau appartient à un vaste réseau de trafiquants sous la direction d'un certain "Maraz" qui se revendique comme le successeur de Franklin.

Grâce au matériel retrouvé sur place, les techniciens en identification criminelle relèvent plusieurs traces papillaires et ADN. Ils parviennent ainsi à identifier un certain Gaëtan Petitdemange. En garde-à-vue, il livre des explications comme l'organigramme du réseau tout en minimisant fortement sa participation.

L'exploitation des GSM met en évidence de nombreux contacts avec Bertrand Deboivilliers. Une information judiciaire est ouverte.

En novembre 2024, les policiers mauriciens préviennent leurs collègues réunionnais de l'interpellation au large de Maurice d'un bateau avec à son bord 96 kilos de zamal en provenance de la Réunion. Les militaires français sont persuadés que le bateau appartient à Bertrand De Boisvilliers.

Le 2 mai 2025, les militaires remarquent de nombreux allers-retours et le chargement du bateau. Le lendemain, ils envahissent le Port de Sainte-Marie. Bertrand De Boisvilliers et Yann Hoarau sont interpellés à bord du bateau. Les forces de l'ordre mettent la main sur 147 kilos de zamal et 300 grammes de résine de cannabis. Dix jours plus tard, Guito Louise et Laurent Mariaye sont eux aussi arrêtés et placés en garde-à-vue.

Durant l'enquête, plusieurs autres personnes sont interpellées, principalement des petites mains.

Pour le magistrat instructeur, il s'agit d'un vaste programme d'export de stupéfiants, principalement du zamal produit à La Réunion, en direction de Maurice. À raison de plus de 100 kilos de produits par voyage, le trafic a pu générer plusieurs millions d'euros.

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