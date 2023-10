Un homme condamné à 4 mois de sursis pour avoir menacé sa compagne

Un homme était jugé ce jeudi 26 octobre 2023 au tribunal de Saint-Pierre pour avoir tiré les cheveux, le bras et menacé de mort sa compagne en présence de leur enfant de 7 mois en octobre dernier. Il a été condamné à quatre mois de sursis et cinq ans d'inéligibilité (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Ce soir-là, le 19 octobre 2022, Nicolas* a beaucoup bu. "Il boit souvent", affirme sa compagne au tribunal. Elle décide donc de fermer la porte de leur logement lorsqu’il rentre saoul. Après contrôle, il s'avère que le mis en cause est à 0,63 mg d’alcool par litre d’air expiré.



Ce dernier décide de rentrer par la fenêtre et tire les cheveux de sa compagne, l’empoigne par le bras et lui met une main sur la bouche. La jeune femme tient leur bébé de 7 mois dans les bras.



S’il n’a aucun souvenir de la scène, Nicolas reconnaît les faits. "Si elle le dit, c’est vrai. J’étais ivre ce jour-là" avoue-t-il. Il est condamné à quatre mois de sursis et cinq ans d'inéligibilité.



*Prénoms modifiés



Pk/imazpress.com