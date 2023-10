Un homme condamné à 7 mois ferme après avoir renversé un deux roues

Âgé d’une cinquantaine d’année, un homme était jugé ce vendredi 27 octobre 2023 au tribunal de Saint-Denis pour avoir percuté un deux-roues après lui avoir coupé la route en janvier 2022. Au volant de sa voiture, l’auteur des faits était alcoolisé au moment de l’accident et ne serait pas resté jusqu’à l’arrivée des gendarmes sur place. (Photo Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion photo RB imazpress)

Le 7 janvier 2022, à 16h30, un accident de la route se produit à Saint-Paul. L'automobiliste coupe la route d’un deux roues qui percute son véhicule. Le conducteur, mineur, est projeté au sol se blessant légèrement.

Le mis en cause sort de son véhicule et reste auprès de la victime un moment. Il titube et a une élocution pâteuse. Lorsque la gendarmerie sera contactée, il prendra finalement la décision de quitter les lieux. Le prévenu reconnaîtra plus tard, lors de son audition, avoir bu et causé l’accident.

Si la victime est présente ce vendredi devant le tribunal, le prévenu, en sursis probatoire au moment des faits, a décidé de ne pas se présenter.

La procureure souligne "le mauvais traitement du dossier du plaignant" dénonçant notamment une non-constatation de l’état d’ivresse du mis en examen.

Il sera condamné à 7 mois de prison ferme. Son permis sera annulé avec interdiction de le repasser dans les six prochains mois.

Dix jours lui sont donnés pour faire appel de cette décision.

