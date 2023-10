Un homme jugé pour avoir harcelé son ex-compagne

Un homme âgé d’une cinquantaine d’année était devant le tribunal de Saint-Denis ce vendredi 26 octobre 2023 pour des faits de harcèlement sur son ex-compagne. Le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires en 2020. Ce vendredi, l’homme a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans.

Harcelé par des propos et comportements répétés de la part de Laurent*, son ex compagne - avec qui il est resté 30 ans et a eu trois enfants - décide de porter plainte le 12 novembre 2022.

Depuis la séparation le mis en examen enverraient des messages insultants et menaçant à la plaignante se rendant également à son domicile.

Lors de son audition au commissariat, il dira "être capable de brûler la voiture et la maison sans hésitation mais jamais de lever la main sur elle" lit la procureure.

Deux jours après le dépôt de plainte, l’homme menacera à nouveau son ex-compagne de se rendre sur son lieu de travail, l’insultant entre autres de "putain". "Si je l’ai contacté c’était pour son bien-être" rétorque l’auteur des faits devant le tribunal.

En mai 2023, l’expert constatera un mal-être de la plaignante avec des troubles du sommeil et un sentiment d’insécurité.

Déjà condamné le 6 novembre 2020 pour des faits similaires, une ordonnance de protection avait été délivrée.

Actuellement en contrôle judiciaire, Laurent* "ne s’est pas présenté à la dernière convocation et les soins n’ont pas été suivis. L’interdiction de contact a elle été respectée" précise la Procureure.

Ce vendredi, l’homme a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans. Ce qui implique qu’il devra respecter plusieurs obligations durant son délai probatoire à savoir une obligation de stage sur les violences conjugales et de soins ainsi qu’une interdiction de contact avec son ex-compagne et de paraître à son domicile. Le prévenu devra également lui verser la somme de 1.500 euros pour le préjudice.

